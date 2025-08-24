Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Примем решение, когда придет время. Оно будет зависеть от политической ситуации»
Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.
Ранее стало известно, что НХЛ планирует организовать турнир без Международной федерации хоккея.
В Кубке мира примут участие 8 сборных. Их окончательный список на данный момент не утвержден.
– Сможет ли Россия принять участие в Кубке мира в 2028 году?
– Мы примем решение, когда придет время. Оно будет зависеть от политической ситуации на тот момент, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
