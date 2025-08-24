Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Примем решение, когда придет время. Оно будет зависеть от политической ситуации»

Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует организовать турнир без Международной федерации хоккея.

В Кубке мира примут участие 8 сборных. Их окончательный список на данный момент не утвержден.

– Сможет ли Россия принять участие в Кубке мира в 2028 году?

– Мы примем решение, когда придет время. Оно будет зависеть от политической ситуации на тот момент, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.