Барбашев завершил с «минус 3» матч против «Колорадо» – худшая полезность в «Вегасе». У форварда 0 бросков в створ и 3 хита за 15:36
Иван Барбашев завершил с «минус 3» матч против «Колорадо».
Форвард «Вегаса» остался без очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:4).
29-летний россиянин завершил встречу с полезностью «минус 3», что стало худшим показателем в команде.
Барбашев (15:36) остался без бросков в створ и отметился 3 силовыми приемами.
В 11 матчах в сезоне на счету Ивана 10 (3+7) очков в 11 играх при полезности «+3».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
