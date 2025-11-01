Барбашев завершил с «минус 3» матч против «Колорадо» – худшая полезность в «Вегасе». У форварда 0 бросков в створ и 3 хита за 15:36

Иван Барбашев завершил с «минус 3» матч против «Колорадо».

Форвард «Вегаса » остался без очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:4).

29-летний россиянин завершил встречу с полезностью «минус 3», что стало худшим показателем в команде.

Барбашев (15:36) остался без бросков в створ и отметился 3 силовыми приемами.

В 11 матчах в сезоне на счету Ивана 10 (3+7) очков в 11 играх при полезности «+3».