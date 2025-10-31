Ларионов-младший сделал передачу в матче с «Локомотивом» – у него 0 бросков, хитов и блок-шотов за 14:23 на льду. Форвард СКА набрал 5 очков в 17 играх сезона КХЛ

Игорь Ларионов-младший набрал пятое очко в сезоне КХЛ.

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший сделал результативную передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива » (2:3).

В первом периоде Ларионов-младший отметился пасом на дальнюю штангу, которую замкнул Марат Хайруллин.

В этом матче Ларионов-младший не нанес ни одного броска, не сделал ни одного силового приема, не заблокировал ни одного броска при 14:23 на льду (02:32 – в большинстве).

Форвард набрал 5 (1+4) очков в 17 матчах нынешнего чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке .