Овечкин с 900-м голом в регулярках НХЛ стал 1-й звездой игрового дня

Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ.

В НХЛ подвели итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци , забросивший 3 шайбы в матче с «Ванкувером» (5:2).

Вторая звезда – нападающий «Калгари» Назем Кадри , забивший гол в матче с «Коламбусом» (5:1). Эта игра стала для него 1000-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин , отличившийся в игре с «Сент-Луисом». Эта шайба стала 900-й для российского нападающего в регулярках НХЛ.

🎆 Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки