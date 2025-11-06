Овечкин с 900-м голом в регулярках НХЛ стал 1-й звездой игрового дня
Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ.
В НХЛ подвели итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Чикаго» Тайлер Бертуцци, забросивший 3 шайбы в матче с «Ванкувером» (5:2).
Вторая звезда – нападающий «Калгари» Назем Кадри, забивший гол в матче с «Коламбусом» (5:1). Эта игра стала для него 1000-й в регулярных чемпионатах НХЛ.
Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся в игре с «Сент-Луисом». Эта шайба стала 900-й для российского нападающего в регулярках НХЛ.
🎆 Есть 900-я! Овечкин забросил с разворота и с неудобной руки
