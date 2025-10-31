У «Барыса» 4 поражения в 5 матчах после 3:6 от «Трактора». Команда Гру занимает 5-е место на Востоке, команда Кравца – 7-е
У «Барыса» 4 поражения в 5 матчах после 3:6 от «Трактора».
«Трактор» забил шесть голов в матче против «Барыса».
Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Барыс» (6:3) в домашней игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Для клуба из Казахстана это четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата.
Команда под руководством Михаила Кравца занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 19 баллов в 22 матчах.
«Трактор» выиграл два из трех последних матчей и набрал 25 очков в 22 играх, находясь на пятой строчке в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости