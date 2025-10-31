У «Барыса» 4 поражения в 5 матчах после 3:6 от «Трактора». Команда Гру занимает 5-е место на Востоке, команда Кравца – 7-е

У «Барыса» 4 поражения в 5 матчах после 3:6 от «Трактора».

«Трактор» забил шесть голов в матче против «Барыса».

Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Барыс » (6:3) в домашней игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Для клуба из Казахстана это четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата.

Команда под руководством Михаила Кравца занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 19 баллов в 22 матчах.

«Трактор » выиграл два из трех последних матчей и набрал 25 очков в 22 играх, находясь на пятой строчке в конференции.