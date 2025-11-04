Макдэвид набрал 1100 очков в регулярках НХЛ – в 726 матчах. Только Гретцки, Лемье и Босси достигли этой отметки быстрее в истории лиги

Коннор Макдэвид набрал 1100 очков в регулярках НХЛ – в 726 матчах.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (2:3).

На счету 28-летнего канадца стало 19 (3+16) очков в 14 играх в текущем сезоне. За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1101 (364+737) балл в 726 играх.

Макдэвид стал 4-м игроком в истории лиги по скорости достижения отметки 1100 очков. Он уступил лишь Уэйну Гретцки (464 игры), Марио Лемье (550) и Майку Босси (725), обогнав Петера Штястны (793).

Также у Макдэвида теперь лучший результат среди действующих игроков – он обогнал Сидни Кросби («Питтсбург», 850 игр).

Добавим, что по возрасту на момент достижения отметки Коннор (28 лет 294 дня) уступил только Гретцки (24 года 50 дней) и Лемье (27 лет 73 дня), опередив Стива Айзермана (28 лет 299 дней).