Овечкин – 1-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 900-й гол в лиге, «плюс 2», 3 броска и 16:40 на льду. Капитан «Вашингтона» набрал 8 очков в 13 играх сезона

Александр Овечкин – первая звезда матча с «Сент-Луисом».

«Вашингтон » обыграл «Сент-Луис » (6:1) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ .

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин был признан первой звездой матча – в его активе гол, который стал 900-м для него в регулярках лиги.

Вторая звезда – защитник Джон Карлсон (1+1), третья – нападающий Энтони Бовилье (2+0).

В матче против «Блюз» Овечкин также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес 3 броска по воротам и провел на льду 16:40 (3:05 – в большинстве).

Александр также прервал безголевую серию из четырех матчей. В его активе 8 (3+5) баллов в 13 матчах чемпионата в этом сезоне.