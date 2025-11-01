«Рейнджерс» не будут спешить с продлением контракта Панарина и хотят посмотреть на ход сезона. Проблемой может стать срок договора форварда

«Рейнджерс» не будут спешить в вопросе нового контракта Артемия Панарина.

«Рейнджерс » не собираются торопиться с решением относительно нового соглашения Артемия Панарина .

Действующий контракт 34-летнего россиянина с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

Нью-йоркский клуб не спешит вступать в серьезные переговоры о продлении контракта и хочет посмотреть на то, как пойдет этот сезон. При этом потенциальной проблемой может стать срок контракта

«Не думаю, что Панарин будет открыт для краткосрочного контракта, который, вероятно, был бы предпочтительнее для «Рейнджерс», – написал журналист Пьер ЛеБрюн .

Хоккеист набрал 7 (2+5) очков в 12 матчах текущего сезона НХЛ .