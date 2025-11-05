Самонов подписал новый контракт с ЦСКА до 2027 года
Александр Самонов подписал новый контракт с ЦСКА.
Вратарь ЦСКА Александр Самонов продлил договор с армейцами. По информации агентства Winners, соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
Ранее 30-летний голкипер перешел в московский клуб из «Салавата Юлаева» в результате обмена. Он еще не играл за новую команду.
В текущем сезоне FONBET КХЛ на счету Самонова 14 матчей, 88,5% сэйвов в среднем и коэффициент надежности 3,12.
ЦСКА выменял Самонова из Уфы. Плата за топ-вратаря – 10 млн рублей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства WInners
