Самонов подписал новый контракт с ЦСКА до 2027 года

Александр Самонов подписал новый контракт с ЦСКА.

Вратарь ЦСКА Александр Самонов продлил договор с армейцами. По информации агентства Winners, соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

Ранее 30-летний голкипер перешел в московский клуб из «Салавата Юлаева» в результате обмена. Он еще не играл за новую команду.

В текущем сезоне FONBET КХЛ на счету Самонова 14 матчей, 88,5% сэйвов в среднем и коэффициент надежности 3,12.

ЦСКА выменял Самонова из Уфы. Плата за топ-вратаря – 10 млн рублей