Бобровский пропустил 7 шайб в матче регулярки НХЛ впервые с 2018 года. Вратарь «Флориды» отразил 25 из 32 бросков «Анахайма»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил 7 шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:7).
37-летний россиянин отразил 25 из 32 бросков (78,1%) по своим воротам в игре с «Дакс».
Матч с 7 или более пропущенными шайбами в рамках регулярок лиги стал для Бобровского четвертым в карьере и первым с декабря 2018 года. Тогда он пропустил 8 шайб от «Калгари» (6:9), выступая за «Коламбус».
В 10 играх в текущем сезоне у Бобровского 6 побед и 4 поражения при 88,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,82.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
