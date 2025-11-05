Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 11 очков в 11 играх
Никита Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счет на 2-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3).
На счету 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Кучеров (19:36, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости