Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 11 очков в 11 играх

Никита Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров открыл счет на 2-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо » (2:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Кучеров (19:36, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и допустил 1 потерю.