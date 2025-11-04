Тиктокерша Мохен об отношениях с Калиевым: «Он вел себя так, будто ставил на каждый матч. Говорил, что семья забирает все его деньги, а потом появлялся в новой обуви от Gucci»

Тиктокерша заявила, что Артур Калиев вел себя как лудоман .

Лорен Мохен, на которую подписаны более 700 тысяч человек в соцсетях, заявила , что стала жертвой мошенничества со стороны игрока «Оттавы », с которым у нее якобы были 3-летние отношения.

По ее словам, хоккеист манипулировал их общей историей, чтобы выманить у нее почти 50 тысяч долларов.

«Я оплачивала все, что ему было нужно. Он говорил, что семья забирает всю его зарплату, что они страшные люди. Но потом внезапно появлялся в новой обуви от Gucci.

Он делал странные вещи. Если телевизор был включен, но по нему шел не какой-либо спортивный матч, он его выключал.

Он отказывался смотреть что-либо кроме спорта, и вел себя так, будто ставил на каждый матч. Он сидел и постоянно проверял телефон, переключаясь между играми», – заявила Мохен.

Отмечается, что лига проводила расследование относительно возможной игровой зависимости у Калиева , но не нашла в действиях хоккеиста нарушений правил НХЛ или законодательства.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 2 матча за «Оттаву» и набрал 1 (0+1) очко.