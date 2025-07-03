«Оттава» подписала контракты с Калиевым и экс-вратарем «Вашингтона» Шеппардом. Двусторонние соглашения – на год

«Оттава» подписала контракты Артуром Калиевым и Хантером Шеппардом.

Оба соглашения рассчитаны на год и носят двусторонний характер.

Зарплата на уровне НХЛ у хоккеистов одинаковая – 775 тысяч долларов. В АХЛ Калиев получит 425 тысяч долларов, а Шепард – 400 тысяч.

Калиев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. 24-летний форвард провел 14 матчей и набрал 4 (3+1) очка в составе «Рейнджерс ».

Шеппард с 2020 года выступал в системе «Вашингтона ». В минувшем регулярном чемпионате он провел одну игру в НХЛ и 39 – в АХЛ.

29-летний голкипер в составе «Херши» дважды завоевывал Кубок Колдера – главный трофей АХЛ.

«Оттава» продлила Казинса на год и 825 тысяч долларов