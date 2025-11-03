  • Спортс
0

7+ шайб было в трех последних матчах минского «Динамо» и ЦСКА. 3.10 – продление тренда

Минское «Динамо» примет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

В трех последних официальных личных встречах было заброшено минимум по 7 шайб – 5:3 в пользу ЦСКА 20 октября, 7:0 и 6:2 в пользу «Динамо» в плей-офф КХЛ в прошлом сезоне.

Букмекеры дают коэффициент 3.10 на тотал больше 6,5 в сегодняшней игре. На 6+ шайб можно поставить за 2.15.

Игра состоится 3 ноября и начнется в 19:10 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
