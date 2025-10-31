Буцаев про 1:7 от «Автомобилиста»: «Сибири» дали пинка по одному месту. Есть огромные претензии к ряду хоккеистов. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро»
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался после поражения от «Автомобилиста» (1:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Счет на табло. Мы сыграли более-менее период, можно отметить игру в меньшинстве, а остальное – нам дали пинка по одному месту.
В этой ситуации нужно смотреть, что мы из себя представляем: команду или как группу собравшихся хоккеистов, вышедших провести 60 минут.
Есть огромные претензии к ряду игроков, хотя на листе команда с именами. Нужно выполнять то, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро.
– Колоссальное количество брака, команда не была готова?
– Уже сказал, когда дается игровое задание и указывается, что нужно делать, а команда делает обратно, то здесь какие могут быть оправдания.
Мы подумали, что можем играть красиво, играть в легкий хоккей. Но мы не выиграли ни одно единоборство, из 13 нападающих – 0 голов.
– Было ощущение, что мотивация появилась только при счете 1:4 или даже при 1:5.
– Мотивация приходит с первым вбрасыванием и до финальной сирены.
Какую еще можно придумать мотивацию – мне тяжело ответить. Мы допускаем очень много ошибок на ровном месте – за это мы расплачиваемся.
– Какие пути выхода?
– Нет секретов: работа и требования. Мы можем показывать разные установки и схемы. Но если мы все проигрываем, значит, в чем-то другом.
– Как-то на лавке пытались подбодрить команду?
– Молодые ребята ошибались, это им свойственно, но у них была энергия, они цеплялись, они хотели, чего не могу сказать о других, – сказал Вячеслав Буцаев.
«Сибирь» проиграла 6-й матч подряд – 1:7 от «Автомобилиста». Команда Буцаева идет последней на Востоке