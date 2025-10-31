Буцаев про 1:7 от «Автомобилиста»: «Сибири» дали пинка по одному месту. Есть огромные претензии к ряду хоккеистов. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро»

Вячеслав Буцаев: «Сибири» дали пинка.

Главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев высказался после поражения от «Автомобилиста» (1:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Счет на табло. Мы сыграли более-менее период, можно отметить игру в меньшинстве, а остальное – нам дали пинка по одному месту.

В этой ситуации нужно смотреть, что мы из себя представляем: команду или как группу собравшихся хоккеистов, вышедших провести 60 минут.

Есть огромные претензии к ряду игроков, хотя на листе команда с именами. Нужно выполнять то, что им говорят. Когда не выполняешь игровое задание, расплата приходит быстро.

– Колоссальное количество брака, команда не была готова?

– Уже сказал, когда дается игровое задание и указывается, что нужно делать, а команда делает обратно, то здесь какие могут быть оправдания.

Мы подумали, что можем играть красиво, играть в легкий хоккей. Но мы не выиграли ни одно единоборство, из 13 нападающих – 0 голов.

– Было ощущение, что мотивация появилась только при счете 1:4 или даже при 1:5.

– Мотивация приходит с первым вбрасыванием и до финальной сирены.

Какую еще можно придумать мотивацию – мне тяжело ответить. Мы допускаем очень много ошибок на ровном месте – за это мы расплачиваемся.

– Какие пути выхода?

– Нет секретов: работа и требования. Мы можем показывать разные установки и схемы. Но если мы все проигрываем, значит, в чем-то другом.

– Как-то на лавке пытались подбодрить команду?

– Молодые ребята ошибались, это им свойственно, но у них была энергия, они цеплялись, они хотели, чего не могу сказать о других, – сказал Вячеслав Буцаев .

«Сибирь» проиграла 6-й матч подряд – 1:7 от «Автомобилиста». Команда Буцаева идет последней на Востоке