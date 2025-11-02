«Трактор» победил «Сибирь» – 4:3. Новосибирцы проиграли 7-й матч подряд

«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ.

Игра FONBET чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Сибирью» проходила в Челябинске и завершилась победой хозяев – 4:3. Победную шайбу на 47-й минуте забросил Александр Кадейкин .

«Трактор » выиграл три из четырех последних матчей. Команда идет на пятом месте в Восточной конференции, набрав 27 очков за 23 игры.

«Сибирь » уступила в седьмой раз подряд. Клуб из Новосибирска занимает последнее место на Востоке, имея в активе 16 очков после 21 матча.

5 ноября челябинцы дома сыграют с «Нефтехимиком», «Сибирь» 4 ноября примет «Торпедо».