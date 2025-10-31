Хартли про 3:2: «Исаев и защитники «Локомотива» не дали СКА забить во 2-м периоде, особенно «3 на 5» – это решающий момент. Прогресс Мисюля впечатляет – у него много хороших качеств»

Боб Хартли: матч против СКА был интересным для зрителей и тренеров.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Очень хорошая игра, важная победа. Игра была интересна для зрителей и слишком интересна для тренеров.

Хорошо начали игру, но соперник реализовал пару своих моментов.

Второй период мы здорово начали, контролировали игру, но удаления получили, здорово, что вратарь Исаев и защитники своими действиями не дали сопернику забить. Особенно в игре «3 на 5» – это решающий момент.

Даниила Мисюля отмечу, хорошо сыграл, прогрессирует и забил важный гол. Ульев получил много игрового времени – еще один талантливый парень, у которого хорошее будущее.

– За счет чего у Мисюля вырастают крылья?

– Его прогресс впечатляет – у него много хороших качеств. Большой защитник, но при этом мобильный. Видит лед, но сегодня утром ему говорил, что он мало бросает.

У него много таких возможностей, но он старается отдать партнеру. Здорово, что сегодня он был вознагражден забитой шайбой.

– Давно не забиваете в большинстве. Почему?

– Даже если взять сегодняшнюю игру, последнее большинство бросило шесть раз из очень хороших позиций, но ни один не попал в створ. Это скорее от переизбытка желания.

Они так хотят забить, что иногда не хватает хладнокровия. Шайба хорошо ходила, моменты создавали, но шайба не зашла, – сказал Боб Хартли .