  • «Салават» прервал серию из 5 побед – 1:4 с «Локомотивом». Шалунов набрал 3 очка, Радулов забил
5

У «Салавата Юлаева» прервалась победная серия в КХЛ.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Локомотивом» проходил в Уфе и завершился победой гостей (4:1).

Нападающий ярославского клуба Максим Шалунов отметился 3 (1+2) результативными действиями. Александр Радулов забросил шайбу в ворота бывшей команды.

У «Салавата» прервалась победная серия из пяти игр. Команда занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 18 очка за 22 игры.

«Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 34 очка после 23 матчей.

5 ноября уфимцы в гостях сыграют с «Барысом», «Локомотив» 6 ноября примет «Спартак».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
