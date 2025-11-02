6

«Торпедо» выиграло 5 из 6 последних матчей в КХЛ. Сегодня – 2:0 с «Автомобилистом»

«Торпедо» одержало 5 побед в 6 последних матчах КХЛ.

Игра FONBET чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Торпедо» проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей – 2:0.

Голкипер Денис Костин отразил все 24 броска в створ и продлил сухую серию до 128 минут и 17 секунд.

«Торпедо» выиграло пять из шести последних матчей. Команда идет на втором месте в Западной конференции, набрав 32 очка за 25 игр.

«Автомобилист» остался на третьей строчке турнирной таблицы на Востоке, имея в активе 30 очков после 25 матчей.

4 ноября нижегородцы в гостях сыграют с «Сибирью», «Автомобилист» 7 ноября встретится на выезде с «Барысом».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoТорпедо
logoДенис Костин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
вчера, 17:02
«Торпедо» объявило о партнерстве с Яндекс Про и приурочило матч с «Автомобилистом» ко Дню водителя
27 октября, 16:48Фото
Исаков о 5 голах «Торпедо» «Автомобилисту» в 1-м периоде: «Это волна, которую ловишь на моменте. Сделали акцент не на передачи, а на качество бросков»
27 октября, 02:57
Главные новости
КХЛ. «Спартак» играет с «Сочи», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо», «Локомотив» оказался сильнее «Салавата»
23 минуты назадLive
Широков провел 900-й матч в КХЛ – 7-й результат в истории лиги. 39-летний капитан «Сибири» забил «Трактору»
26 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» – с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Калгари», «Нью-Джерси» против «Анахайма»
28 минут назад
ЦСКА может расстаться с Мартином и выменять Самонова у «Салавата» («СЭ»)
55 минут назад
«Сибирь» выменяла 33-летнего Орлова у «Сочи» за денежную компенсацию
сегодня, 14:16
«Салават» прервал серию из 5 побед – 1:4 с «Локомотивом». Шалунов набрал 3 очка, Радулов забил
сегодня, 14:07
Каменский про 4 матча без очков у Овечкина: «Великий игрок, побил все рекорды, забросил больше всех шайб на этой планете. Он сможет выровнять ситуацию, такие периоды бывают у каждого»
сегодня, 13:40
«Трактор» победил «Сибирь» – 4:3. Новосибирцы проиграли 7-й матч подряд
сегодня, 13:28
Фетисов о трансляции ЧМ: «Нас выгнали, а мы показываем. Еще обсуждаем игры поляков, прибалтов, шведов и финнов. Что мы творим?»
сегодня, 13:13
Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ
сегодня, 13:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
24 минуты назадТесты и игры
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
39 минут назад
Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»
сегодня, 12:47
Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
сегодня, 12:18
Биссоннетт о новом контракте Нечаса с «Колорадо»: «Рантанен хотел 13,5-14 млн долларов, похоже. Отличная сделка – Мартин моложе, быстрее и у него тоже есть химия с Маккинноном»
сегодня, 11:52
Дюбуа избежал серьезной травмы и пропустит несколько дней. У форварда «Вашингтона» 0 очков в 6 матчах сезона
сегодня, 11:26
Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Адмиралом»: «Принципиальности не было. Хотели начать домашнюю серию с победы, особые слова были не нужны. Но у нас много технического брака»
сегодня, 10:45
Тамбиев о 7-м поражении подряд – от «Амура»: «Сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести «Адмирал» из этого состояния, у ребят пропала уверенность»
сегодня, 10:16
Гридин сделал 2 передачи за фарм «Калгари» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 10 очков за 7 игр в сезоне
сегодня, 10:05
«Монреаль» стал 1-й командой в истории НХЛ с 5 победами в овертаймах в первых 12 играх сезона
сегодня, 09:42