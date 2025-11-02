«Торпедо» выиграло 5 из 6 последних матчей в КХЛ. Сегодня – 2:0 с «Автомобилистом»
«Торпедо» одержало 5 побед в 6 последних матчах КХЛ.
Игра FONBET чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Торпедо» проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей – 2:0.
Голкипер Денис Костин отразил все 24 броска в створ и продлил сухую серию до 128 минут и 17 секунд.
«Торпедо» выиграло пять из шести последних матчей. Команда идет на втором месте в Западной конференции, набрав 32 очка за 25 игр.
«Автомобилист» остался на третьей строчке турнирной таблицы на Востоке, имея в активе 30 очков после 25 матчей.
4 ноября нижегородцы в гостях сыграют с «Сибирью», «Автомобилист» 7 ноября встретится на выезде с «Барысом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости