«Торпедо» выиграло 5 из 6 последних матчей в КХЛ. Сегодня – 2:0 с «Автомобилистом»

«Торпедо» одержало 5 побед в 6 последних матчах КХЛ.

Игра FONBET чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Торпедо» проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей – 2:0.

Голкипер Денис Костин отразил все 24 броска в створ и продлил сухую серию до 128 минут и 17 секунд.

«Торпедо » выиграло пять из шести последних матчей. Команда идет на втором месте в Западной конференции, набрав 32 очка за 25 игр.

«Автомобилист » остался на третьей строчке турнирной таблицы на Востоке, имея в активе 30 очков после 25 матчей.

4 ноября нижегородцы в гостях сыграют с «Сибирью», «Автомобилист» 7 ноября встретится на выезде с «Барысом».