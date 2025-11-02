«Спартак» продлил контракт с Волохиным до 2028 года. У 20-летнего вратаря 2 матча в этом сезоне КХЛ и 14 – в ВХЛ
«Спартак» продлил контракт с Евгением Волохиным.
«Спартак» подписал новое соглашение с 20-летним вратарем Евгением Волохиным.
Договор рассчитан до 31 мая 2028 года.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Волохин провел за красно-белых 2 матча, отразив в них 89,2% бросков. В Olimpbet ВХЛ на его счету 14 игр за «Химик» и 8 побед при 93,5% сэйвов.
В прошлом чемпионате голкипер сыграл 28 матчей за «Сочи», отбивая в среднем 90,1% бросков.
Морозов не полетел со «Спартаком» на выездную серию. Клуб не получил документы о сокращении дисквалификации форварда (ТАСС)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости