Гридин сделал 2 передачи за фарм «Калгари» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 10 очков за 7 игр в сезоне
Матвей Гридин сделал 2 голевых паса в матче АХЛ.
19-летний форвард фарм-клуба «Калгари» Матвей Гридин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом» (4:3).
На счету хоккеиста «Калгари Рэнглерс» стало 10 (3+7) очков после 7 игр текущего сезона.
Эта же встреча стала четвертой победой подряд для голкипера Ивана Просветова, отразившего 35 из 38 бросков в створ ворот.
Защитники системы «Флеймс» Ян Кузнецов, Даниил Мироманов и Артем Грушников, а также нападающий Айдар Суниев не отметились результативными действиями.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
