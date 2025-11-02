Гридин сделал 2 передачи за фарм «Калгари» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 10 очков за 7 игр в сезоне

Матвей Гридин сделал 2 голевых паса в матче АХЛ.

19-летний форвард фарм-клуба «Калгари» Матвей Гридин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом» (4:3).

На счету хоккеиста «Калгари Рэнглерс» стало 10 (3+7) очков после 7 игр текущего сезона.

Эта же встреча стала четвертой победой подряд для голкипера Ивана Просветова , отразившего 35 из 38 бросков в створ ворот.

Защитники системы «Флеймс» Ян Кузнецов, Даниил Мироманов и Артем Грушников, а также нападающий Айдар Суниев не отметились результативными действиями.