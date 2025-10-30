  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Просветов выиграл 2-й матч подряд в АХЛ, отразив 25 бросков из 26 за фарм «Калгари». У Мироманова – гол, у Гридина – ассист и победный буллит
0

Просветов выиграл 2-й матч подряд в АХЛ, отразив 25 бросков из 26 за фарм «Калгари». У Мироманова – гол, у Гридина – ассист и победный буллит

Иван Просветов отразил 25 бросков из 26 в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари».

«Рэнглерс» обыграли «Эбботсфорд» (2:1 Б) в игре регулярного чемпионата. На счету Просветова стало 3 победы в 5 матчах при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,94.

Даниил Мироманов забросил шайбу, на счету Матвея Гридина передача и победный буллит при шести бросках в створ.

Защитники Ян Кузнецов и Артем Грушников, а также форвард Айдар Суниев не отметились результативными действиями за фарм «Калгари».

В составе фарм-клуба «Ванкувера» голевой пас в активе Виталия Кравцова, Николай Кныжов и Данила Климович не набрали очков.

Просветов отразил все 33 броска в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари». Суниев и Кузнецов забросили по шайбе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
logoИван Просветов
logoАХЛ
logoЯн Кузнецов
logoКалгари
logoДанила Климович
logoНиколай Кныжов
logoНХЛ
logoВиталий Кравцов
logoЭбботсфорд
logoАртем Грушников
logoДаниил Мироманов
logoАйдар Суниев
logoВанкувер
logoКалгари Рэнглерс
logoМатвей Гридин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Просветов отразил все 33 броска в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари». Суниев и Кузнецов забросили по шайбе
вчера, 13:44
Кравцов может вернуться в КХЛ в ближайшее время. Права на форварда у «Трактора», на него претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс» («Бизнес Online»)
вчера, 07:30
Гридин забил в 3-м матче подряд в АХЛ со старта сезона – 1+1 с «Коачеллой». У форварда фарма «Калгари» 5 очков на отрезке
25 октября, 07:15
Главные новости
Ковальчук о недопуске паралимпийцев из России на Игры-2026: «Кощунство. Ничего святого нет у людей, принявших такое решение. Смешали спорт с политикой»
19 минут назад
Павел Попов о продаже золотой медали ЧМ-2009: «Мой сын пошел добровольцем на фронт и погиб. Он награжден орденом Мужества, медалью за отвагу и Георгиевским крестом»
41 минуту назад
«Торпедо» сыграет с «Ладой». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:00 по московскому времени
сегодня, 08:07ВидеоСпортс"
Губерниев о 5:05 на льду у Кузнецова с «Ак Барсом»: «На все воля тренера. Не думаю, что это означает закат карьеры – есть какой‑то внутренний конфликт, возможно»
58 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Далласом», «Каролина» – с «Айлендерс», «Миннесота» примет «Питтсбург», «Рейнджерс» против «Эдмонтона»
сегодня, 11:21
Ротенберг поздравил с Днем тренера: «Спасибо отцу, который был моим первым тренером и примером профессионализма, а также великим мастерам отечественного хоккея»
сегодня, 10:47
Третьяк о бане России: «Бесполезно спрашивать ИИХФ о возвращении – нас даже на конгрессы не приглашают. Не допустят, пока не кончится СВО»
сегодня, 10:23
Ковальчук о завершении карьеры: «Я не делал объявлений – просто сказал, что в профессиональном хоккее меня вряд ли увидят. Хорошо, что тема в тренде»
сегодня, 10:13
Вратарь «Сибири» Доминге: «Мне нравится, как живут люди в России. Улицы чистые, люди заботятся о своем районе, дети выглядят счастливыми»
сегодня, 10:01
«Металлург» не планирует расставаться с Кузнецовым. Форвард переоделся и не выходил в 3-м периоде с «Ак Барсом» (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн о переговорах «Колорадо» с Нечасом: «Клуб заявил, что у них сложилась экосистема – Маккиннон получает 12,6 млн, Макар получит прибавку. А что остается Мартину?»
4 минуты назад
«Шанхай» заплатит Джозефсу 15 млн рублей за этот сезон («СЭ»)
31 минуту назад
Фридман об увольнении Лава из «Вашингтона» на фоне обвинений в домашнем насилии: «Он общался с одним клубом о вакансии главного тренера, когда в НХЛ пришли письма от потерпевшей»
сегодня, 11:05
Петан расторг контракт с «Амбри-Пиоттой». У экс-форварда «Ак Барса» 1+3 за 15 матчей с полезностью «-13» в чемпионате Швейцарии
сегодня, 10:34
Мурашов проиграл впервые в сезоне АХЛ. У вратаря системы «Питтсбурга» 5 побед и 1 поражение при 93,5% сэйвов
сегодня, 09:50
От гола на спине до дебюта за футбольное «Динамо». Вспоминаем карьеру Овечкина
сегодня, 06:00Тесты и игры
Форвард «Коламбуса» Койл набрал полезность «+5» в матче против «Торонто», Оливер и Силлинджер – «+4». У Тавареса и Найза «-3»
сегодня, 02:55
Губерниев об Овечкине: «Александр по-прежнему в прекрасной форме. Он еще несколько лет поиграет в НХЛ, а потом вернется в наш чемпионат, возможно»
вчера, 21:59
Артюхин о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Не было предсезонки, команда образовалась в последний момент, ни руководители, ни тренер не виноваты. Но «Дрэгонс» должны быть в зоне плей-офф»
вчера, 21:45
Фетисов о кокаине у Ивана Морозова: «Молодец, что признался, но надо было раньше думать головой. Публичные люди должны нести ответственность за свое поведение»
вчера, 21:20