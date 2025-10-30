Просветов выиграл 2-й матч подряд в АХЛ, отразив 25 бросков из 26 за фарм «Калгари». У Мироманова – гол, у Гридина – ассист и победный буллит

Иван Просветов отразил 25 бросков из 26 в матче АХЛ за фарм-клуб «Калгари».

«Рэнглерс» обыграли «Эбботсфорд» (2:1 Б) в игре регулярного чемпионата. На счету Просветова стало 3 победы в 5 матчах при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,94.

Даниил Мироманов забросил шайбу, на счету Матвея Гридина передача и победный буллит при шести бросках в створ.

Защитники Ян Кузнецов и Артем Грушников, а также форвард Айдар Суниев не отметились результативными действиями за фарм «Калгари».

В составе фарм-клуба «Ванкувера» голевой пас в активе Виталия Кравцова , Николай Кныжов и Данила Климович не набрали очков.

