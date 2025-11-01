Кудашов проводит 315-й матч во главе «Динамо», он обошел Юрзинова и Билялетдинова. У Крикунова – 413, рекорд у Чернышева – 838

Алексей Кудашов проводит 315-й матч на посту главного тренера «Динамо».

Бело-голубые принимают ЦСКА (1:1 , второй период) в матче FONBET КХЛ. Это 315-й матч Алексея Кудашова во главе «Динамо ».

Он стал 3-м тренером в истории бело-голубых по этому показателю, превзойдя достижения Владимира Юрзинова и Зинэтулы Билялетдинова (по 314 матчей).

Больше игр во главе московского «Динамо» провели Владимир Крикунов (413), и Аркадий Чернышев (838).