Макдэвид и Малкин догнали Маккиннона и Айкела в гонке бомбардиров НХЛ и делят с ними 2-е место – у всех по 19 очков. Лидирует Шайфли с 20 баллами
Коннор Макдэвид и Евгений Малкин делят 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3).
На счету 28-летнего канадца стало 19 (3+16) очков в 14 играх в текущем сезоне.
Он делит 2-е место в гонке бомбардиров лиги с тремя форвардами – Джеком Айкелом («Вегас», 19 очков в 11 играх, 8+11), Нэтаном Маккинноном («Колорадо», 19 в 13, 10+9) и Евгением Малкиным («Питтсбург», 19 в 14, 3+16, сегодня – передача в матче с «Торонто»).
Лидирует форвард «Виннипега» Марк Шайфли («Виннипег», 20 в 12, 9+11).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
