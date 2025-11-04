«Плохая кобыла берет со старта». Квартальнов о том, что у Лиможа 1 гол в последних 16 матчах за «Динамо» Минск после 6 шайб в первых 5 играх в сезоне
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о том, что Алекс Лимож стал меньше забивать.
У 28-летнего канадского нападающего минского «Динамо» 1 гол в последних 16 играх. При этом он начал сезон с 6 шайб в первых 5 матчах.
Всего у Лиможа 20 (7+13) очков в 21 игре при полезности «+9».
– Лимож забросил лишь одну шайбу в последних 16 матчах. Вас это волнует?
– Думаю, прежде всего это его волнует. Я всегда говорю: плохая кобыла берет со старта. Мы всегда говорили, что КХЛ – непростая лига, но он играет, отдается, у него есть моменты. Это нужно преодолеть. И сегодня он старался и мог решить.
Но он парень хорошего возраста, играет в хорошей линии. Просто нужно взять на себя ответственность, – сказал главный тренер минчан после победы над ЦСКА (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
