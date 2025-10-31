Игроки 1-го звена «Сибири» получили «минус 5» против «Автомобилиста» – Кара, Неколенко и Чехович. Владислав имеет худшую полезность в сезоне КХЛ – «минус 17»

Три хоккеиста «Сибири» набрали «минус 5» в матче с «Автомобилистом».

«Сибирь » проиграла «Автомобилисту » (1:7) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающие новосибирской команды Владислав Кара, Архип Неколенко и Иван Чехович заработали показатель полезности «минус 5» в этом матче. Хоккеисты были заявлены как первое звено команды.

На данный момент Кара имеет худшую полезность среди всех хоккеистов лиги в сезоне – «минус 17».

Рядом находятся Роман Калиниченко из «Сибири» («минус 14») и Владислав Барулин из «Нефтехимика» («минус 14»).