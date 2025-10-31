Игроки 1-го звена «Сибири» получили «минус 5» против «Автомобилиста» – Кара, Неколенко и Чехович. Владислав имеет худшую полезность в сезоне КХЛ – «минус 17»
Три хоккеиста «Сибири» набрали «минус 5» в матче с «Автомобилистом».
«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» (1:7) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающие новосибирской команды Владислав Кара, Архип Неколенко и Иван Чехович заработали показатель полезности «минус 5» в этом матче. Хоккеисты были заявлены как первое звено команды.
На данный момент Кара имеет худшую полезность среди всех хоккеистов лиги в сезоне – «минус 17».
Рядом находятся Роман Калиниченко из «Сибири» («минус 14») и Владислав Барулин из «Нефтехимика» («минус 14»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
