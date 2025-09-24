Комтуа о сравнениях с Маршандом: «Он игрок другого уровня, легенда хоккея, будущий член Зала славы. Я очень далеко от него»
Максим Комтуа не считает правильным сравнивать свой уровень с Брэдом Маршандом.
– В «Динамо» много интересных игроков. Твой друг Седрик Пакетт в шутку сказал, что тебя и Брэда Маршанда можно назвать «крысятами». Что скажешь о таком сравнении?
– Особо не обращаю внимания, ха-ха! Я просто играю в свой хоккей. Иногда балансирую на грани дозволенного, бывает, что перехожу эту грань и зарабатываю удаления. Но так я играю всегда: стою одной ногой по одну сторону линии, другой – по другую. И я не буду это менять.
– Ты сравниваешь себя с Маршандом?
– Нет. Он игрок совершенно другого уровня, легенда хоккея, будущий член Зала славы. Я очень далеко от него, если говорить об уровне.
– Но если вернуться к такому сравнению, тебя не задело?
– Нет, – сказал нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа.
