  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Колорадо» хочет продлить контракт с Нечасом. Стороны пока не близки к сделке (The Fourth Period)
0

«Колорадо» хочет продлить контракт с Нечасом. Стороны пока не близки к сделке (The Fourth Period)

«Колорадо» хочет продлить контракт с Мартином Нечасом.

Генеральный менеджер клуба Крис Макфарленд заявил, что общался с агентом чешского нападающего о долгосрочном договоре.

По информации The Fourth Period, стороны не близки к соглашению, но готовы продолжать диалог.

Нечас перешел в «Колорадо» по ходу прошлого сезона в результате обмена на Микко Рантанена. Он провел за новый клуб 37 матчей с учетом плей-офф и набрал 33 (12+21) очка.

Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Овечкин рвется в плей-офф быстрее Кросби, цель Макдэвида – кубок. Большой рейтинг силы НХЛ перед сезоном

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoКолорадо
logoНХЛ
logoКрис Макфарленд
logoМартин Нечас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Колорадо» продлил контракт с Кивирантой на год. У форварда 23 очка и +15 в 79 матчах регулярки
108 августа, 18:23
«Колорадо» назначил экс-тренера «Сиэтла» Хэкстола ассистентом Беднара. При нем «Кракен» вышел в плей-офф в сезоне-2022/23
88 июля, 20:18
Нилл из «Далласа» получил 17 из 42 первых мест в голосовании за приз лучшему генменеджеру НХЛ. У Зито из «Флориды» – 12 первых мест, у Патрика из «Вашингтона» – 5
1728 июня, 08:41
Главные новости
Ротенберг поздравил Путина с 73-летием: «Благодаря его вниманию и стратегическому подходу удалось вывести российский спорт на новый уровень. Продолжаем работать, вместе победим»
3824 минуты назад
Шабанов и 1-й номер драфта-2025 Шефер – в составе «Айлендерс» на старте сезона. Варламов в списке травмированных
351 минуту назад
Карбери об Овечкине: «Абсолютно уверен, что он будет готов к старту сезона. Надеюсь, его физика и скорость максимально близки к форме середины регулярки»
2сегодня, 06:05
НХЛ оштрафовала «Тампу» на 100 тысяч долларов за драки в игре с «Флоридой». Купер получил штраф в 25 тысяч, Мозер дисквалифицирован на 2 матча
4сегодня, 05:38
«Флориде» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2025. Клуб провел церемонию награждения
3сегодня, 05:25Фото
НХЛ дисквалифицировала Сабурина из «Тампы» на 4 матча за грубость против Экблада в предсезонной игре с «Флоридой»
26вчера, 22:03
Апшолл о контракте Макдэвида на 12,5 млн долларов в год: «Он выбрал наследие. Коннор хочет выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном» больше личных наград – только великие способны на такое»
32вчера, 21:24
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Макдэвида на 12,5 млн долларов в год: «Для него дело не в деньгах, Коннор хочет побеждать. Это свидетельствует о том, какой он человек»
14вчера, 20:35
Новая версия легендарного «Три на Три» – теперь про хоккей! Залетайте скорее!
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о 2:4: «При всем уважении к «Локомотиву», они не заслуживали победу. СКА доминировал. В этом вся боль, когда мы выложились, пропустили голы»
104вчера, 19:23
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Уолмэна на 49 млн долларов за 7 лет: «Джейк отлично вписался и соответствовал требованиям. Рад, что он поверил в нас и захотел остаться»
135 минут назад
Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»
1сегодня, 05:50
Симашев вошел в состав «Юты» на 1-й матч сезона в НХЛ. Бут отправлен в фарм-клуб
1сегодня, 05:10
Каменский про Кузнецова в «Металлурге»: «Игрока подобного уровня хотел бы иметь любой тренер. Если он будет на своем уровне выступать, с таким опытом поможет клубу»
4вчера, 21:37
Ларионов о Голдобине вне состава на матч с «Локомотивом»: «Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция, рабочая этика. Он просто проиграл конкуренцию»
23вчера, 21:11
Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда «Трактор» играл на выезде»
11вчера, 20:51
Хартли про фол Плотникова на Сергееве: «Одно из из самых грязных нарушений, которые я видел в последнее время. Травма Андрея выглядит серьезной»
27вчера, 20:14
«Рейнджерс» и Шири подписали двусторонний контракт на год. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения соглашения
2вчера, 20:00
Квартальнов о 600-й победе в КХЛ: «Положа руку на сердце: не слежу за этим, важнее командная победа»
вчера, 19:46
Ярош заработает 30 млн рублей за сезон в «Спартаке» (Михаил Зислис)
вчера, 17:58