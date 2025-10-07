«Колорадо» хочет продлить контракт с Нечасом. Стороны пока не близки к сделке (The Fourth Period)
«Колорадо» хочет продлить контракт с Мартином Нечасом.
Генеральный менеджер клуба Крис Макфарленд заявил, что общался с агентом чешского нападающего о долгосрочном договоре.
По информации The Fourth Period, стороны не близки к соглашению, но готовы продолжать диалог.
Нечас перешел в «Колорадо» по ходу прошлого сезона в результате обмена на Микко Рантанена. Он провел за новый клуб 37 матчей с учетом плей-офф и набрал 33 (12+21) очка.
Действующий контракт форварда со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
