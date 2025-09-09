Генменеджер «Лос-Анджелеса» о Кемпе: «Продлить с ним контракт – главный приоритет. Адриан – настоящий снайпер, универсальный и ценный игрок»

Генменеджер «Лос-Анджелеса» высказался о новом контракте с Адрианом Кемпе.

Действующее соглашение 28-летнего нападающего с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитано до завершения следующего сезона.

В прошлом сезоне Адриан Кемпе набрал 73 (35+38) очка при полезности «плюс 22» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ . Он стал лучшим бомбардиром команды.

В шести играх плей-офф хоккеист добавил 10 (4+6) баллов при полезности «минус 8».

«Мы хотим его подписать! Я уже успел провести короткие разговоры с его агентом. В ближайшее время мы перейдем к делу. Он, безусловно, является топ-приоритетом.

Я верю, что он хочет остаться, и теперь посмотрим, сможем ли мы запустить процесс и найти решение. Как я уже сказал, скоро мы начнем. И еще раз повторю: Кемпе для нас в центре внимания. Уверен, он хочет остаться, а наша задача – найти общий язык.

Мы три года подряд встречались с ними в сериях плей-офф, и я был на другой стороне [в «Эдмонтоне»]. Кемпе – настоящий снайпер. Он играет по всей площадке, надежен в меньшинстве, у него мощный бросок.

Это форвард, который способен забить с одного момента – в то время как другим нужно несколько попыток. Он умеет открыться, получить шайбу и бросить. Может действовать и слева, и справа.

У него отличное катание, он быстрый, универсальный. По сути, это очень ценный и разноплановый игрок», – сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелеса » Кен Холланд .