Орлов и Гараев могут покинуть «Сочи», сообщило агентство WInners: «Принято совместное решение о поиске вариантов обмена»
Амира Гараев и Михаил Орлов могут покинуть «Сочи».
В текущем сезоне FONBET КХЛ 24-летний Гараев провел 4 игры и набрал 1 (1+0) очко, у 33-летнего Орлова 2 (1+1) результативных действия в 10 матчах.
«По итогам переговоров с хоккейным клубом «Сочи» принято совместное решение о начале поиска возможных вариантов обмена Амира Гараева и Михаила Орлова.
Оба игрока продолжают тренировочный процесс в составе команды и сохраняют полную готовность к выполнению игровых задач.
В настоящее время мы сосредоточены на поиске оптимальных решений для дальнейшего развития карьеры хоккеистов», – сказано в сообщении агентства WInners.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства WInners
