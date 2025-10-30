ЛеБрюн о переговорах «Колорадо» с Нечасом: «Клуб заявил, что у них сложилась экосистема – Маккиннон получает 12,6 млн, Макар получит прибавку. А что остается Мартину?»
Чешский форвард перешел в «Эвеланш» по ходу прошлого сезона в результате обмена на Микко Рантанена. Его контракт со средней годовой зарплатой 6,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
В этом сезоне Нечас набрал 13 (7+6) очков в 11 матчах при полезности «плюс 7».
«Клуб заявил представителям Нечаса: «Здесь сложилась определенная экосистема, и нам придется подписать Макара со значительной прибавкой следующим летом, а Маккиннон зарабатывает 12,6 млн долларов». А что остается Мартину?
В «Колорадо» уверены, что смогут продлить контракт с игроком, но эта часть переговоров создала разрыв в ожиданиях между сторонами. Думаю, они смогут его преодолеть», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
«Колорадо» хочет продлить контракт с Нечасом. Стороны пока не близки к сделке (The Fourth Period)