ЛеБрюн о переговорах «Колорадо» с Нечасом: «Клуб заявил, что у них сложилась экосистема – Маккиннон получает 12,6 млн, Макар получит прибавку. А что остается Мартину?»

Пьер ЛеБрюн оценил ход переговоров между «Колорадо» и Мартином Нечасом.

Чешский форвард перешел в «Эвеланш» по ходу прошлого сезона в результате обмена на Микко Рантанена . Его контракт со средней годовой зарплатой 6,5 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Нечас набрал 13 (7+6) очков в 11 матчах при полезности «плюс 7».

«Клуб заявил представителям Нечаса: «Здесь сложилась определенная экосистема, и нам придется подписать Макара со значительной прибавкой следующим летом, а Маккиннон зарабатывает 12,6 млн долларов». А что остается Мартину?

В «Колорадо» уверены, что смогут продлить контракт с игроком, но эта часть переговоров создала разрыв в ожиданиях между сторонами. Думаю, они смогут его преодолеть», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Колорадо» хочет продлить контракт с Нечасом. Стороны пока не близки к сделке (The Fourth Period)