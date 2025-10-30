«Шанхай» заплатит Джозефсу 15 млн рублей за этот сезон («СЭ»)
Трой Джозефс заработает 15 млн рублей в «Шанхае» за этот сезон.
Ранее 31-летний нападающий подписал контракт с китайским клубом на год.
По информации «Спорт-Экспресса», Джозефс получит от «Шанхая» 15 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В этом FONBET чемпионате КХЛ форвард провел 10 матчей за «Сочи» и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 1».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости