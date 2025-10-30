Третьяк о бане России: «Бесполезно спрашивать ИИХФ о возвращении – нас даже на конгрессы не приглашают. Не допустят, пока не кончится СВО»

Владислав Третьяк заявил, что Россию не вернут на турниры, пока не кончится СВО.

Национальные команды России отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

«Думаю, нам спрашивать у ИИХФ о возвращении сборных России на турниры бесполезно, если нас даже не приглашают на конгрессы, мы только участвуем в них онлайн.

Нам дали понять, что пока не кончится специальная военная операция, нас не допустят ни при каких вариантах», – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк .

