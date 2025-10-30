Маршанд покинул «Флориду», чтобы поддержать друга после смерти его 10-летней дочери от рака. Брэд стал тренером в благотворительном матче
Брэд Маршанд покинул «Флориду», чтобы поддержать друга после смерти дочери.
Ранее сообщалось, что форвард временно отсутствует в расположении команды.
У его друга Джей Пи Маккаллума от рака скончалась 10-летняя дочь. Маршанд прибыл в Галифакс и заменил его на посту тренера команды из юниорской хоккейной лиги Новой Шотландии (U18).
«Марч энд Милл Ко Хантерс» сыграли с «Галифакс Макдоналдс» в формате благотворительного мероприятия в поддержку семьи, переживающей утрату.
«Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы провести этот особенный вечер на льду, ставший возможным благодаря бесконечной доброте 10-летней девочки, которая всем сердцем любила хоккей», – написал Маршанд в соцсетях.
Нападающий «Флориды», являющийся совладельцем «Марч энд Милл Ко Хантерс», также пожертвовал свитер для благотворительного онлайн-аукциона.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
