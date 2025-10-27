Маршанд пропустит матч «Флориды» с «Анахаймом» из-за похорон члена семьи

Брэд Маршанд не сможет сыграть за «Флориду» в ближайшем матче.

Главный тренер «Пантерс» Пол Морис сообщил, что 37-летний нападающий пропустит игру с «Анахаймом » из-за похорон члена семьи. В его отсутствие место во втором звене займет Маки Самоскевич .

В текущем сезоне НХЛ Маршанд провел 10 матчей и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-3».

Матч «Флорида » – «Анахайм» состоится 29 октября и начнется в 02:00 по московскому времени.