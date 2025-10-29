Кули о продлении с «Ютой»: «Жизнь в Юте с первого дня была потрясающей, а выбор в пользу игры с такими партнерами – очень легким. У нас есть шанс сделать что-то особенное»

Логан Кули высказался о продлении контракта с «Ютой».

21-летний нападающий заключил соглашение с клубом на 8 лет и 80 млн долларов .

«Я очень рад подписать восьмилетнее соглашение с «Ютой». Выбор в пользу игры с такими партнерами был самой легкой частью решения, а жизнь в Юте с первого дня была просто потрясающей.

Атмосфера на «Дельта-центре» – нечто нереальное, а Райан и Эшли Смит предоставили нашей команде все ресурсы для успеха – и это все, о чем может мечтать игрок. У нас есть шанс сделать что-то особенное благодаря невероятным людям в организации.

Сегодня – замечательный день для меня и моей семьи, и я горжусь тем, что могу связать себя со штатом и с клубом «Юта», – сказал Кули .