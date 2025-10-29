У форварда «Салавата» Жаровского 1+2 в игре с «Адмиралом». 18-летний проспект «Монреаля» набрал 12 очков в 12 матчах чемпионата КХЛ

Александр Жаровский сделал три результативных действия в матче с «Адмиралом».

«Салават Юлаев » принимает клуб из Владивостока в матче Фонбет чемпионата КХЛ (5:1, второй период).

18-летний нападающий уфимцев Александр Жаровский забил и отдал две голевые передачи. Форвард набрал 8 (4+4) очков в 6 последних матчах в чемпионате.

В общей сложности в этом сезоне Жаровский, который задрафтован «Монреалем » (2-й раунд драфта НХЛ-2025, 34-й номер), записал на свой счет 12 (5+7) баллов в 12 играх.