Ракелль выбыл на 6-8 недель после операции на руке. У форварда «Питтсбурга» 3+5 в 9 матчах сезона

Рикард Ракелль пропустит 6-8 недель из-за операции на левой руке.

Сообщается, что в воскресенье 32-летнему шведскому нападающему провели операцию. «Питтсбург » вызвал из фарм-клуба «Уилкс-Бэрри » нападающего Вилле Койвунена.

Ракелль получил травму в матче против «Коламбуса » (4:5 Б). Швед попытался заблокировать бросок защитника Дэймона Сиверсона, шайба попала Рикарду в перчатку, в область тыльной стороны левой руки. После этого форвард покинул лед и ушел в раздевалку.

Ракелль – нападающий первой тройки, на его счету 8 (3+5) очков в 9 играх текущего сезона НХЛ . В прошлом регулярном чемпионате он набрал 70 (35+35) очков в 81 матче.