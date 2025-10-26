  • Спортс
  Ракелль выбыл на 6-8 недель после операции на руке. У форварда «Питтсбурга» 3+5 в 9 матчах сезона
Ракелль выбыл на 6-8 недель после операции на руке. У форварда «Питтсбурга» 3+5 в 9 матчах сезона

Рикард Ракелль пропустит 6-8 недель из-за операции на левой руке.

Сообщается, что в воскресенье 32-летнему шведскому нападающему провели операцию. «Питтсбург» вызвал из фарм-клуба «Уилкс-Бэрри» нападающего Вилле Койвунена. 

Ракелль получил травму в матче против «Коламбуса» (4:5 Б). Швед попытался заблокировать бросок защитника Дэймона Сиверсона, шайба попала Рикарду в перчатку, в область тыльной стороны левой руки. После этого форвард покинул лед и ушел в раздевалку.

Ракелль – нападающий первой тройки, на его счету 8 (3+5) очков в 9 играх текущего сезона НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 70 (35+35) очков в 81 матче. 

Источник: Pittsburgh Post-Gazette
