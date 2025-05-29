Ди Джей Смит и Лав из «Вашингтона» – основные претенденты на пост главного тренера «Питтсбурга»

Два специалиста претендуют на пост главного тренера «Питтсбурга».

Основными претендентами на должность являются Ди Джей Смит и Митч Лав, являющийся помощником главного тренера «Вашингтона » Спенсера Карбери.

Ди Джей Смит в этом сезоне работал в тренерском штабе «Лос-Анджелеса », а до этого был главным тренером «Оттавы», занимая этот пост с мая 2019 года по декабрь 2023 года.

«Питтсбург » после невыхода в плей-офф в этом сезоне объявили об увольнении Майка Салливана.