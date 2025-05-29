Ди Джей Смит и Лав из «Вашингтона» – основные претенденты на пост главного тренера «Питтсбурга»
Два специалиста претендуют на пост главного тренера «Питтсбурга».
Основными претендентами на должность являются Ди Джей Смит и Митч Лав, являющийся помощником главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери.
Ди Джей Смит в этом сезоне работал в тренерском штабе «Лос-Анджелеса», а до этого был главным тренером «Оттавы», занимая этот пост с мая 2019 года по декабрь 2023 года.
«Питтсбург» после невыхода в плей-офф в этом сезоне объявили об увольнении Майка Салливана.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Давида Паньотты
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