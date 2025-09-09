Форвард «Адмирала» Олсон: «Уверен, что мы выйдем в плей-офф и далеко в нем пройдем. Победа в первой игре может придать дополнительную уверенность»

Кайл Олсон уверен, что «Адмирал» достигнет поздних стадий плей-офф.

В первом матче FONBET КХЛ команда Леонида Тамбиева победила «Шанхай Дрэгонс» (4:3 Б).

«Каждый сезон все команды начинают заново, и в нашей конференции много качественных коллективов.

Но я уверен, что «Адмирал» выйдет в плей-офф и далеко в нем пройдет. Победа в первой игре может придать нам дополнительную уверенность», – сказал нападающий «Адмирала ».