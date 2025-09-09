Форвард «Адмирала» Олсон: «Уверен, что мы выйдем в плей-офф и далеко в нем пройдем. Победа в первой игре может придать дополнительную уверенность»
Кайл Олсон уверен, что «Адмирал» достигнет поздних стадий плей-офф.
В первом матче FONBET КХЛ команда Леонида Тамбиева победила «Шанхай Дрэгонс» (4:3 Б).
«Каждый сезон все команды начинают заново, и в нашей конференции много качественных коллективов.
Но я уверен, что «Адмирал» выйдет в плей-офф и далеко в нем пройдет. Победа в первой игре может придать нам дополнительную уверенность», – сказал нападающий «Адмирала».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
