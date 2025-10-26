Овечкин стал вторым в истории НХЛ первым номером драфта с 1500 матчами. У Торнтона 1714 игр

Александр Овечкин провел 1500 матчей в НХЛ.

Форвард «Вашингтона » стал вторым в истории НХЛ первым номером драфта, который провел 1500 матчей в регулярных чемпионатах.

Джо Торнтон, первый номер драфта-1997 («Бостон»), поучаствовал в 1714 матчах.

Напомним, Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером драфта НХЛ в 2004 году.