Овечкин стал вторым в истории НХЛ первым номером драфта с 1500 матчами. У Торнтона 1714 игр
Александр Овечкин провел 1500 матчей в НХЛ.
Форвард «Вашингтона» стал вторым в истории НХЛ первым номером драфта, который провел 1500 матчей в регулярных чемпионатах.
Джо Торнтон, первый номер драфта-1997 («Бостон»), поучаствовал в 1714 матчах.
Напомним, Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером драфта НХЛ в 2004 году.
