Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»
22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за красно-белых и набрал 15 (2+13) очков при полезности «плюс 12».
Сообщалось, что ему предлагали 8-9 млн рублей в год по новому соглашению.
– Есть ли новости по будущему Егора Савикова?
– Мы со всех сторон пытаемся найти ему команду. Есть ряд клубов, заинтересованных в Егоре, но пока они не находят понимания у «Спартака».
– Теперь можно наверняка сказать, что Савикова в «Спартаке» не будет?
– Мы не рассматриваем возможность играть за «Спартак» на условиях, которые нам предложили. Надеемся, что предложат условия лучше, чем до этого.
– Есть вероятность того, что «Спартак» прислушается к стороне игрока и изменит условия?
– «Спартак» никогда не ведет торги по условиям контракта. Они просто стоят на своем и все, – сказал агент игрока Александр Черных.
