Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»

Агент Егора Савикова заявил, что хоккеист может покинуть «Спартак».

22-летний защитник является ограниченно свободным агентом без действующего контракта. В прошлом сезоне он провел 49 матчей за красно-белых и набрал 15 (2+13) очков при полезности «плюс 12».

Сообщалось , что ему предлагали 8-9 млн рублей в год по новому соглашению.

– Есть ли новости по будущему Егора Савикова?

– Мы со всех сторон пытаемся найти ему команду. Есть ряд клубов, заинтересованных в Егоре, но пока они не находят понимания у «Спартака ».

– Теперь можно наверняка сказать, что Савикова в «Спартаке» не будет?

– Мы не рассматриваем возможность играть за «Спартак» на условиях, которые нам предложили. Надеемся, что предложат условия лучше, чем до этого.

– Есть вероятность того, что «Спартак» прислушается к стороне игрока и изменит условия?

– «Спартак» никогда не ведет торги по условиям контракта. Они просто стоят на своем и все, – сказал агент игрока Александр Черных .

Директор «Металлурга» о Савикове: «Он талантливый игрок, но мы не договорились, «Спартак» хотел много. Они действуют по регламенту, ничего противозаконного не делают»