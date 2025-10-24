«Барыс» не забивает «Амуру» в большинстве дома 6 матчей подряд. 1.80 – клуб из Казахстана снова не реализует лишнего
«Барыс» примет «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Казахстана не забивает «Амуру» в большинстве дома на протяжении 6 матчей.
Букмекеры дают коэффициент 1.80 на то, что клуб их Хабаровска снова не пропустит в меньшинстве в Казахстане.
Матч состоится 24 октября, начало – в 17:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости