  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаев, Дронов и Силантьев – хоккеисты месяца в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
0

Исаев, Дронов и Силантьев – хоккеисты месяца в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок

КХЛ определила лучших игроков сентября.

Дмитрий Силантьев стал лучшим нападающим. 25-летний форвард «Металлурга» набрал 15 (6+9) очков за 10 матчей.

Защитником месяца назван Григорий Дронов. У игрока «Трактора» 8 (4+4) очков за 10 игр при полезности «плюс 3».

Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Он отразил 94,7% бросков при коэффициенте надежности 1,45 в 10 матчах.

Новичком месяца назван форвард «Металлурга» Михаил Федоров. На его счету 4 (2+2) очка в 7 матчах FONBET чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 9:54.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
рейтинги
logoКХЛ
logoГригорий Дронов
logoЛокомотив
logoМихаил Федоров
logoДмитрий Силантьев
logoМеталлург Мг
logoДаниил Исаев
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаев, Чистяков и Пинчук – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
229 сентября, 09:17
Ливо догнал Лиможа и Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. Форвард «Трактора» набрал 11 очков в 7 матчах
925 сентября, 19:21
Главные новости
Дегтярев встретился с руководством КХЛ: «Коммерческие доходы лиги выросли на 36% за прошлый год – до 12,4 млрд рублей. У КХЛ рекордная посещаемость, аудитория растет»
9 минут назадФото
Капризов о контракте на 136 млн долларов с «Миннесотой»: «Здесь мой второй дом – очень рад остаться еще на 9 лет. Я счастлив и с нетерпением жду сезона»
1136 минут назад
Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)
852 минуты назад
«Сибирь» может уволить Епанчинцева в случае поражения от «Салавата». Клуб идет 10-м на Востоке (Артур Хайруллин)
11сегодня, 09:15
Губерниев о Кузнецове в «Металлурге»: «Не получилось найти хороший контракт в НХЛ, видимо. Будет дарить радость своей игрой в нашем чемпионате»
11сегодня, 09:05
36-летний Пачиоретти объявил о завершении карьеры. Экс-форвард «Монреаля», «Вашингтона» и «Вегаса» вошел в тренерский штаб университета Мичигана
1сегодня, 08:52
Казинс наотмашь ударил Демидова клюшкой по рукам в предсезонной игре. «Оттава» и «Монреаль» набрали 150 минут штрафа
10сегодня, 08:40Видео
Василевский – 31-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Бобровский – 35-й, Штюцле – 32-й, Бушар – 38-й, Слэвин – 40-й
2сегодня, 08:25
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Монреаль» разгромил «Оттаву», «Миннесота» обыграла «Виннипег»
5сегодня, 08:25
Тренин толкнул Наместникова головой в борт в матче «Миннесоты» и «Виннипега» на предсезонке. После этого произошла стычка, форвард «Джетс» не вернулся в игру
8сегодня, 07:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Броссо о проблемах со светом на игре «Динамо» с «Нефтехимиком»: «Первый раз с таким встретился, но это не оправдание плохому началу»
22 минуты назад
Форвард «Шанхая» Квинни о Галлане: «Лучший тренер в моей карьере. Очень требовательный, но все делает для хоккеистов – у него понятная система и схемы»
сегодня, 09:27
Быков о рекордном контракте Капризова: «Выдающийся хоккеист оценен по достоинству своего мастерства и человеческих качеств. Очень рад за Кирилла»
1сегодня, 08:12
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»
1сегодня, 07:10
Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про «Спартак» так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»
сегодня, 06:35
Маркус Фолиньо о 8-летнем контракте Капризова на 136 млн долларов: «Кирилл – суперзвезда. Он делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Сегодня его улыбка была еще шире»
сегодня, 06:20
Кузьменко забил «Юте» в матче предсезонки
сегодня, 04:40Видео
19-летний Илья Протас забил 1-й гол за «Вашингтон» – «Коламбусу» на предсезонке
сегодня, 04:25
Наместников забил «Миннесоте» на предсезонке. Форвард «Виннипега» выиграл 75% попыток на точке вбрасывания (9 из 12) в матче
сегодня, 04:10Видео
Любушкин забил за «Даллас» в матче с «Сент-Луисом» на предсезонке
сегодня, 03:55Видео