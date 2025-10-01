Исаев, Дронов и Силантьев – хоккеисты месяца в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
КХЛ определила лучших игроков сентября.
Дмитрий Силантьев стал лучшим нападающим. 25-летний форвард «Металлурга» набрал 15 (6+9) очков за 10 матчей.
Защитником месяца назван Григорий Дронов. У игрока «Трактора» 8 (4+4) очков за 10 игр при полезности «плюс 3».
Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Он отразил 94,7% бросков при коэффициенте надежности 1,45 в 10 матчах.
Новичком месяца назван форвард «Металлурга» Михаил Федоров. На его счету 4 (2+2) очка в 7 матчах FONBET чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 9:54.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
