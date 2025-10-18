Кучеров пропустил матч против «Детройта» из-за болезни. У него 2+1 и «минус 8» в 4 играх сезона

Никита Кучеров пропустил матч с «Детройтом» из-за болезни.

Форвард «Тампы » не принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (1:2 ОТ).

В текущем сезоне на счету 32-летнего россиянина 3 (2+1) очка в 4 матчах при полезности «минус 8».

Кучеров – трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи». В прошлом сезоне он выиграл бомбардирскую гонку НХЛ, набрав 121 (37+84) очко в 78 играх.

За карьеру в рамках регулярок у Никиты 997 (359+638) баллов в 807 играх.