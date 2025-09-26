Трушков пропустил 2 шайбы за 2 минуты 8 секунд матча с «Шанхаем» и был заменен на Максима Третьяка
Вратарь «Лады» Александр Трушков был заменен в матче с «Шанхаем».
Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Дрэгонс» (0:2, 1-й период).
29-летний Александр Трушков пропустил 2 шайбы за 2 минуты 8 секунд со старта матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Максим Третьяк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
