Миронов заменил Максима Третьяка на 23-й минуте, он пропустил 4 шайбы после 6 бросков «Локомотива». Это 1-й матч вратаря «Лады» в сезоне

Максим Третьяк был заменен в первом матче сезоне после 4 шайб от «Локомотива».

«Лада » разгромно проиграла команде тренера Боба Хартли (1:6) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ. Вратарь тольяттинцев Максим Третьяк пропустил 4 шайбы после 6 бросков игроков «Локомотива ». После этого главный тренер Борис Миронов заменил его на 23-й минуте. Вместо Третьяка на лед вышел Александр Трушков . Это первый матч Третьяка в текущем сезоне.