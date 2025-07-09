Шестеркин о реакции на рекорд Овечкина в США: «Все на ушах стояли – как и в России. Люди, хоть немного соприкасавшиеся с хоккеем, знали об этом. Дай бог, чтобы Саша добрался до тысячи»

Игорь Шестеркин рассказал о реакции на рекорд Александра Овечкина в США.

39-летний капитан «Вашингтона » в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (897 против 894).

Свой 895-й гол Овечкин забил 6 апреля – в матче с «Айлендерс» (1:4). Форвард поразил ворота Ильи Сорокина.

«Все на ушах стояли, думаю, точно так же, как и в России. Я в основном кручусь в хоккейных кругах, и это считается очень большим достижением. Таковым оно и является.

Все люди, которые хоть немного соприкасались с хоккеем, знали об этом великом рекорде. Дай бог, чтобы Саша продолжал в том же духе и добрался до тысячи.

Он большой молодец, мы за него очень рады. Как вратарь могу поблагодарить его за то, что [рекордную шайбу забил] не мне», – сказал вратарь «Рейнджерс ».