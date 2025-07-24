Быков о Гретцки: «Отношение к Овечкину и его рекорду говорит о его величии и уме. Уэйну нравилась манера игры советской сборной»

Вячеслав Быков рассказал, как обменялся клюшками с Уэйном Гретцки.

– Гретцки всегда очень хорошо относился к советским хоккеистам. Был дома у Владислава Третьяка в Москве, а первая пятерка – у него в гостях.

– Да, ему нравилась манера нашей игры. Мне у него быть не довелось, к сожалению. А это приглашение стало, я бы сказал, спортивно-политическим ходом, весомым и классным.

И то, как он повел себя по отношению к Саше Овечкину и его рекорду, тоже говорит о его величии и уме. На льду он никогда тебя не провоцировал.

Виктор Васильевич [Тихонов] часто ставил мою пятерку против его – и это был очень корректный игрок. У него была клюшка с особым крюком, она есть у меня дома. Как-то на Кубке Канады получилось обменяться... – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Гретцки про Овечкина: «Я знаю, насколько сложно забить 894 гола, а 895 – это нечто особенное. Говорят, рекорды существуют для того, чтобы их бить, но я не уверен, кто сможет забить больше»