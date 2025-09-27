Аймурзин не уйдет из «Северстали», сообщили в агентстве Winners: «Заявления о переходе в «Авангард» – спекуляции»

Данил Аймурзин не перейдет в «Авангард» из «Северстали».

Ранее сообщалось , что омский клуб прорабатывает варианты приобретения форварда после срыва трансфера Саши Хмелевски.

В текущем сезоне Аймурзин провел за «Северсталь» 7 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 1».

В прошлом чемпионате на счету 23-летнего нападающего было 57 (31+26) результативных действий в 66 играх.

«В очередной раз распространяется недостоверная информация – теперь о нашем игроке Даниле Аймурзине . Конкретный источник, систематически публикующий вымышленные материалы о хоккеистах, заявил об интересе ХК «Авангард».

Официально заявляем: это ложь. Подобные вбросы дезориентируют рынок, искажают переговорный процесс и оказывают необоснованное давление на игроков.

Данил Аймурзин остается игроком ХК «Северсталь ». Все иные заявления о его переходе в «Авангард » – не более чем спекуляции», – говорится в заявлении Winners Hockey Agency, представляющем интересы Аймурзина.

Козырев о том, какие претензии к Аймурзину: «Никаких. Рассчитываете, что я буду критиковать хоккеистов? Вы мыслите стереотипами, что у него какая-то проблема»